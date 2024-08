Maicon pode ser desfalque do Vasco contra o Criciúma

O zagueiro Maicon pode ser desfalque no Vasco para o duelo de domingo (18), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse. Foi detectado um edema na coxa direita do defensor que vira, assim, dúvida para o compromisso.

Segundo o “ge”, Maicon ainda tem até sábado (17) para novas avaliações. Caso apresente melhora, o jogador de 35 anos pode viajar a Santa Catarina com o resto do elenco nesta data.

Não é de hoje que o zagueiro sofre com problemas na coxa. Afinal, ele sentiu desconforto na região após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no último dia 28. Depois, contra o Fluminense, no último sábado (10), Maicon também saiu por problemas na coxa.

Caso não esteja apto para atuar contra o Criciúma, o interino Rafael Paiva poderá promover o retorno de João Victor aos titulares. O zagueiro se recuperou de lesão e entrou no decorrer do clássico com o Flu, entrando exatamente na vaga de Maicon. Assim, JV faria dupla com Léo na zaga.

O camisa 4 desfalcou o Vasco duas vezes em julho. Ele se ausentou na 15ª rodada do Brasileirão, em vitória por 2 a 1 contra o Inter, em Porto Alegre, e também no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, em Goiânia (empate por 1 a 1).

