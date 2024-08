Clube espanhol envia proposta ao Grêmio por Gustavo Nunes

O Grêmio recebeu nova investida pelo atacante Gustavo Nunes. Dessa vez, a procura é da Europa, exatamente a preferência de destino do jogador em uma eventual saída do Imortal. Trata-se do Girona, da Espanha, que enviou uma oferta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta. A informação é do jornalista Diego Rossi.

No entanto, a tendência é a de que a diretoria do Tricolor Gaúcho recuse a proposta, já que é inferior à enviada pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. Na ocasião, o clube do Oriente Médio encaminhou uma oferta de quase 20 milhões de euros (o equivalente a R$ 122,5 milhões na cotação atual). Os valores aproximavam-se ao que o clube entende como o ideal.

A grande questão é que há uma discordância de interesses neste cenário. Afinal, mesmo que a investida tenha agradado ao Grêmio, não é a prioridade do atacante, de 18 anos. A outra proposta que o Imortal recebeu do Velho Continente pelo jogador foi do Brentford, da Inglaterra, pelo mesmo valor do Girona.

Vale ressaltar que uma transferência para a equipe espanhola seria também mais atrativa, pois ela disputará a próxima edição da Liga dos Campeões. Vale relembrar que o time foi a sensação de La Liga, pois disputou o título do campeonato nacional durante parte da temporada e concluiu sua participação na terceira colocação, atrás apenas de Real Madrid e Barcel0na.

Primeira temporada de destaque entre os profissionais do Grêmio

Mesmo com pouca experiência, Gustavo é um dos destaques do Grêmio na atual temporada. Afinal, ele participou de 38 dos 48 compromissos da equipe no ano, sendo titular em 26 deles. Até aqui, são seis gols marcados e quatro assistências. Importante destacar que esta é a primeira temporada do atleta entre os profissionais do Tricolor Gaúcho. Sua maior sequência como titular foi de nove partidas, no início de 2024, ainda no Estadual, quando Soteldo estava machucado. Ele se destacou pelo time sub-20 do Imortal na Copinha e depois foi integrado ao elenco principal por Renato Gaúcho.

