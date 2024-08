Flamengo: influenciadora vende calcinha para jogador; saiba valor

A influenciadora Vanessa Ataides fez uma revelação inusitada sobre um jogador do Flamengo. Segundo a musa fitness, que ficou famosa por ter o bumbum de 126 cm, ela negou uma proposta para sair com um atleta do clube carioca. Porém, aceitou vender uma calcinha usada por R$ 4 mil.

De acordo com Vanessa, o item foi enviado pelos Correios.

“Ele queria um encontro íntimo. Recusei de cara. Então, pediu para vender uma calcinha que usei para produzir conteúdos por quatro mil. Então topei”, relevou, sem entregar o nome do jogador envolvido na transação.

Após o sucesso da transação, a influenciadora pretende expandir o negócio.

“Estou vendendo meu estoque, mas pretendo aumentar o preço. Já que é uma lembrança minha bem especial. Muita gente tem esse feitiche e não vejo problemas em vender, já que há compradores”, finalizou.

