Liga Europa: Ajax vence Panathinaikos após 34 cobranças de pênaltis e vai aos playoffs

O Ajax está classificado para os playoffs da Liga Europa, o último mata-mata antes da primeira fase da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Nesta quinta-feira (15), os holandeses venceram o Panathinaikos por 13 a 12, em uma longa disputa por pênaltis com incríveis 34 cobranças, e confirmaram a classificação diante de seus torcedores na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. A emocionante penalidade máxima aconteceu após o triunfo dos gregos por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol marcado pelo brasileiro Tetê, camisa 10 do clube de Atenas.

Dessa maneira, o Ajax confirmou o favoritismo diante dos gregos apesar do susto e está vivo em busca da classificação para a primeira fase da Liga Europa.

O jogo

O Ajax criou algumas oportunidades de vencer o jogo na Johan Cruijff Arena, mas não estava com a pontaria em dia. Isto porque os donos da casa acertaram a trave em duas oportunidades e desperdiçaram as chances de sair de campo com a vitória. Dessa maneira, o Panathinaikos foi fatal e balançou a rede aos 44 minutos do segundo tempo, com o brasileiro Tetê. Assim, o triunfo grego por um gol de diferença forçou a prorrogação.

Na prorrogação, o jogo ficou mais pegado e poucas chances reais foram criadas. O Ajax chegou a ter um gol anulado por falta no goleiro na jogada. No entanto, nenhuma outra grande oportunidade aconteceu durante os 30 minutos e a decisão foi para os pênaltis.

Por fim, a disputa dos pênaltis reservou muitas emoções. Isto porque a definição da vaga só aconteceu após 34 cobranças e todos os jogadores, inclusive os goleiros, precisaram arriscar na marca penal.

Jogos de volta da Terceira pré-eliminatória da Liga Europa

Terça-feira (13/8)

The New Saints 0x0 Petroclub*

Quarta-feira (14/8)

Rigas FS* 7×0 Santa Coloma

Quinta-feira (15/8)

Rapid Wien* 2×0 Trabzonspor

Lincoln Red* 2×1 Dínamo Minsk

Plzen* 1×0 Krybas

Efsborg* 2×0 Rijeka

Cercle Brugge 1×0 Molde*

Ajax (13) 0x1 (12) Panathinaikos

FC Lugano 2×2 Partizan

M. Tel-Aviv* 3×0 Panevézys

Servette 1×2 Braga*

Borac x KÍ – 16h

Shamrock Rovers x Celje – 16h

*Classificados para o playoff.

*Horários de Brasília.

