Herói da permanência do Vasco, Serginho é anunciado no Criciúma

O atacante Serginho é o novo reforço do Criciúma para a temporada 2024. O próprio Tigre fez o anúncio do ex-jogador do Vasco na noite desta quinta-feira (15) via redes sociais.

Além dele, o Criciúma também já havia acertado com os atacantes Pedro Rocha (ex-Fortaleza), e Werik Popó (ex-Juventude) e o lateral-direito Dudu (ex-Fortaleza).

LEIA MAIS: Vasco reencontra Criciúma após vexame no primeiro turno; o que mudou?

No Vasco desde julho de 2023, Serginho participou apenas de 14 jogos pela equipe da Colina. Foram nove na temporada passada e somente cinco na atual. Seus únicos dois gols foram exatamente em 2023, ajudando na permanência do Cruz-Maltino na Série A.

Um de seus gols saiu na última rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em São Januário. O camisa 70 saiu do banco e contribuiu sofrendo falta que gerou a expulsão do zagueiro Léo Realpe. Aos 37′ da etapa final, de cabeça, ele tirou o 1 a 1 do placar e fez o estádio explodir com o gol, que salvou o time de mais um rebaixamento.

Além dele, o Vasco já emprestou o volante Zé Gabriel ao Coritiba, e rescindiu o empréstimo com Praxedes, que rumará ao Athletico. A tendência é que Galdames seja o próximo a deixar o time.

