Jogadores do São Paulo valorizam empate contra o Nacional

Nesta quinta-feira (15), o São Paulo empatou sem gols com o Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com o resultado, o duelo fica em aberto para o MorumBIS e o Tricolor precisa da vitória no tempo normal para garantir a classificação.

Logo depois do confronto, alguns jogadores analisaram o desempenho do Tricolor no campo do adversário. Entre as opiniões, todos frisaram a importância do segundo jogo em casa.

“Foi um jogo muito truncado, as duas equipes não conseguiram criar chances. Jogo de Libertadores é assim, guerra, truncado. Sabia que é um jogo de 180 minutos. Vamos nos preparar bem pra jogar em casa. É um resultado positivo, poderia ter tentada a vitória, mas devido às circunstâncias, temos que ser inteligentes. O mais importante era não tomar gol”, afirmou Lucas.

“Eles tiveram a bola, a gente veio fazer com o que tinha que fazer, voltar para casa com bom resultado. Com a entrega do grupo, o time foi bem demais. O jogo seria difícil, faltou aquele último passe de profundidade, mas a gente volta para casa com a cabeça erguida. No Morumbis, vamos fazer um bom jogo e classificar”, analisou Arboelda.

Por fim, Luciano fez questão de ressaltar que antes de reencontrar com o Nacional, o São Paulo terá o clássico diante do Palmeiras, pelo Brasileirão.

“Resultado importante, levar para casa onde a gente tem apoio da torcida. O campo tá um pouco ruim, vamos concentrar, antes tem clássico, depois o jogo de volta no Morumbis. Faltou acertar o último passe, mas a gente jogou bem sim”.

