Vitão retorna ao Internacional e pode ser titular em duelo contra o lanterna

O zagueiro Vitão se reapresentou ao Internacional na tarde desta quinta-feira (15), após o insucesso de sua negociação com o Betis, da Espanha. Assim, ficará à disposição para o duelo contra o Atlético-GO, no domingo, em jogo do Brasileirão.

Vitão, aliás, retornou a Porto Alegre na última quarta. A transferência para o futebol europeu não ocorreu devido a problemas do clube espanhol com o Fair Play financeiro. Ele, inclusive, pode retornar ao time colorado como titular.

“O Vitão vai estar 150% pronto e de coração pleno para voltar ao clube”, analisou o técnico Roger Machado, ao falar sobre seu defensor após a partida no qual o Internacional venceu o Juventude, no estádio do Beira Rio.

Todavia, quem atuou na vitória sobre o Juventude foi a campo no treinamento apenas para trabalhos regenerativos. Contudo, Vitão, Igor Gomes, Fernando, Bruno Henrique e garotos da base realizaram treinamentos com bola em campo reduzido.

Internacional enfrentará o lanterna do Campeonato Brasileiro em jogo fora de casa

Roger Machado ainda comandará dois treinos antes da viagem para Goiânia. O Internacional é o 12° colocado, somando 25 pontos, e enfrentará o lanterna da competição.

