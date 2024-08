Flamengo abre vantagem sobre Bolívar nas oitavas da Libertadores

Com gols de Luiz Araújo e de Léo Pereira (este aos 44 da etapa final), o Flamengo venceu o Bolívar na noite desta quinta-feira (15/8) no Maracanã. Este duelo de ida pelas oitavas de final da Libertadores, mostrou um Flamengo com maior domínio, posse de bola e finalizações, mas sem fazer um bom jogo e muito ansioso. Felizmente o tento do zagueiro em cima da hora deu uma gordurinha essencial.

Com o resultado, o Flamengo celebra seu 28º jogo invicto em casa pela Libertadores e a 17ª vitória seguida. Dessa forma, o placar de 2 a 0 faz o Flamengo ter a chance avançar às quartas mesmo se perder por um gol. A derrota por dois gols significará decisão poer pênaltis e por três gols, eliminação direta. O jogo de volta será no dia 22, no Hernando Siles, em La Paz. Vale lembrar que na fase de grupos, o Bolívar venceu o Rubro-Negro carioca por 2 a 1. Vem drama por aí.

Flamengo, em cima, larga na frente

Como era de se esperar, o Flamengo tomou toda iniciativa do jogo, com Luiz Araújo pela esquerda e Gerson pela direita. Construiu três chances claras de gol: numa cabeçada de Pulgar, em finalização de Gerson e um chute de Arrascaeta que Jesus Sagredo salvou na linha. Além disso, o goleiro Campe se destaca com boas intervenções.

Embora Oviedo quase tenha feito um gol (Fabricio Bruno salvou) e Leo Pereira cometesse erros na defesa, o Mengo era superior. O Bolívar tinha como objetivo anular De La Cruz, que sofreu pelo menos três faltas violentas de Justiniano. Na terceira delas, aos 30, De La Cruz conseguiu lançar a bola que chegou em Arrascaeta. Este tocou para Pedro que deu passe de cobertura para Luis Araújo entrar na área e fazer 1 a 0. Pouco depois, Pedro ao tentar arrancada, sentiu a coxa e saiu para a entrada de Gabigol. O Fla deu uma desequilibrada e deixou o Bolívar ter pelo menos duas chances para empatar.

Gol essencial no apagar das luzes

Após dez minutos de displicência, quando chegou a ver o Bolívar melhor em campo, o Fla retomou as rédeas. Mas errando na hora do arremate, como em cruzamento de Ayrton Lucas em que Arrascaeta cabeceou no travessão. Com o tempo passando e o magro 1 a 0, o Fla em cima não conseguia sucesso (na melhor Carlinhos cabeceou, mas Lampe salvou). Contudo, foi do Bolívar a grande chance, um contra-ataque que Yomar Rocha cabeceou no travessão. Mas, aos 44, após escanteio cobrado por Luiz Araújo, Léo “Karolino” Pereira cabeceou e fez o segundo gol. Enfim, vitória por 2 a 0. Boa vantagem para a volta.

FLAMENGO 2X0 BOLÍVAR (BOL)

Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Data: 15/8/2024

Local: Maracanã, Rio (RJ)

Público presente: 65.381

Renda: R$ 3.057.608,00

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, 41’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Carlinhos, 25’/2ºT), De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro (Gabigol, 36’/1ºT). Técnico: Tite.

BOLÍVAR: Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo; Justiniano (Erwin Vaca, 38’/2ºT), Saucedo e Ramiro Vaca; Bruno Sávio (Granell, 32’/2ºT), Fábio Gomes (Yomar Rocha, 22’/2ºT) e Oviedo. Técnico: Flávio Robatto.

Gols: Luiz Araújo, 30’/1ºT (1-0); Leo Pereira, 44’/2ºT (2-0)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Jhon León (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Pulgar, De La Cruz (FLA); Justiniano (BOL)

Cartões vermelhos:

