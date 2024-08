Auxiliar de Seabra elogia 1º tempo e acredita em classificação do Cruzeiro

Wesley Carvalho, auxiliar técnico de Fernando Seabra, concedeu entrevista coletiva, após a derrota do Cruzeiro para o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Wesley elogiou o primeiro tempo da equipe e mostrou otimismo para o jogo de volta, no Mineirão.

“Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Conseguimos, em muitos momentos, pressionar o Boca no campo deles. Óbvio que, pela qualidade do adversário, eles iam quebrar a nossa pressão, e isso aconteceu. Mas, como eu falei, conseguimos controlar o primeiro tempo.

“Segundo tempo, a gente acabou começando um pouco abaixo do que temos começado normalmente, fazendo com que eles crescessem na partida. Mas acredito que a gente fez uma boa partida diante de um adversário muito qualificado, e está tudo em aberto. Tem o segundo jogo em casa e tenho certeza de que temos condições de reverter esse placar em casa.

Segundo Wesley, a arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela foi contraditória, especialmente com a aplicação de vários cartões para os jogadores do Cruzeiro. Em dado momento da partida, cinco titulares da equipe celeste estavam amarelados.

“Para nós, o árbitro foi acima do normal. Tivemos o lance em frente ao nosso banco, que o Cavani deu uma trava do nosso atleta e não levou cartão. Para nós, qualquer situação era ríspida, tinha cartão. Para eles, não. Gerou desconforto para nós. Talvez, o jogador, pelo fato de ter o cartão, numa bola em que pode chegar atrasado, ele segura um pouco mais por prevenção”, declarou o auxiliar.

O que o Cruzeiro precisa para se classificar

O Cruzeiro, aliás, precisará reverter o marcador se quiser ir às quartas de final da Sul-Americana. O clube celeste terá que vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, enquanto um empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis. O confronto de volta entre as equipes acontece, afinal, na próxima quinta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.