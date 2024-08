Fluminense busca melhorar números em confrontos diretos pelo Brasileirão

Após a derrota para o Grêmio, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e terá pela frente mais um confronto direto contra o rebaixamento. Neste sábado (17), pela 23ª rodada, a equipe carioca mede forças com o Corinthians, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Sendo assim, o time tenta melhorar o desempenho nos duelos decisivos contra as equipes da parte de baixo da tabela.

Afinal, das cinco vitórias da equipe na competição nacional, apenas uma foi contra um adversário direto, o Cuiabá, na Arena Pantanal. No primeiro turno, teve o triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã, ainda sob o comando de Fernando Diniz. No entanto, o Cruz-Maltino já é o décimo colocado.

Dessa forma, as outras três vitórias foram contra adversários, que brigam mais na parte de cima da tabela: Palmeiras, Bahia e Bragantino. Apesar do Massa Bruta estar em 11º e fazer uma campanha irregular, está bem distante da zona de rebaixamento.

Para o duelo deste sábado (17), o Fluminense terá desfalques de peso. Entre eles, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso, dupla que tem tido boas atuações e sido importante na reação do time no Brasileirão. Além disso, o técnico Mano Menezes também está suspenso, enquanto Diogo Barbosa passou por uma cirurgia no joelho direito.

Fluminense em confrontos diretos no Brasileirão 2024

Atlético-GO – perdeu

Cuiabá – venceu

Corinthians – perdeu

Vitória – perdeu

Criciúma – empatou

Grêmio – perdeu

Juventude – empatou

Internacional – empatou

