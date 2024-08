Raio-X: 259 brasileiros vão atuar nas 12 principais ligas europeias

A temporada europeia de futebol está prestes a começar. Das cinco principais ligas, apenas o Campeonato Alemão se inicia na próxima semana. O Campeonato Espanhol teve o primeiro jogo na quinta-feira (15), o Francês, tem início nesta sexta-feira (16), assim como o Inglês. O Italiano tem a rodada inaugural no sábado (17). Ao todo, serão 259 brasileiros em campo no velho continente na temporada 2024/25, revela levantamento do “Bolavip Brasil”.

O estudo mapeou 12 campeonatos europeus de primeira divisão (além dos cinco principais, ligas de Bélgica, Grécia, Portugal, Holanda, Turquia, Dinamarca e Ucrânia) e extraiu dados sobre todos os atletas brasileiros que estarão em ação.

Atacante: tipo exportação

A posição predominante do atleta brasileiro nas ligas europeias é a de atacante. Ao todo, serão 87 atacantes, 53 zagueiros, 45 laterais, 43 jogadores de meio-campo e 31 goleiros. Dos 13 jogadores que atuam na Espanha, por exemplo, oito são atacantes. Em Portugal, há a maior quantidade de goleiros brasileiros: 23 goleiros dos 31 que disputarão as 12 ligas europeias disputarão a primeira divisão portuguesa.

Em média, brasileiro chega cedo à Europa

Entre os jogadores brasileiros que irão atuar na temporada europeia 2024/25, a chegada na Europa foi em média aos 21,2 anos. Jogadores que atuam nas ligas mais valorizadas, como Premier League e La Liga, tendem a chegar mais cedo à Europa – médias de 19,5 anos e 18,9 anos, respectivamente. Jogadores que atuam nas ligas menos valorizadas são jogadores que só conseguiram migrar para a Europa mais tardiamente – os brasileiros em atuação na Grécia chegaram ao Velho Continente com 24,3 anos, em média.

Mais novos na Bélgica, mais velhos na Turquia

O jogador brasileiro em atuação na Europa na temporada 2024-2025 tem em média 25,4 anos, nas 12 ligas analisadas. A menor média de idade dos brasileiros está na Bélgica, 22 anos. Os brasileiros mais velhos jogarão na Turquia, com 29,2 anos.

Portugal é o principal destino

Portugal é, disparadamente, o país com mais brasileiros: 107. O segundo é a Inglaterra, com 30. Bélgica e Holanda são os que têm menos, com quatro. O Santa Clara, de Portugal, será o clube da nova temporada com mais brasileiros: 18. Já o time europeu fora de Portugal com mais brasileiros será o Shakhtar Donetsk ,da Ucrânia, com sete.

Valor de mercado

Os brasileiros mais valorizados jogam na Espanha, com um valor de mercado médio de 41 milhões de euros (R$ 247 milhões), de acordo com o site especializado Transfermarkt. Os menos valorizados jogam na Dinamarca: 1,4 milhão de euros (R$ 8,4 mi), em média.

