Adversário do Santos, Avaí tem equilíbrio defensivo como pilar na busca pelo acesso

O Avaí, neste sábado (17), às 16h (de Brasília), vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o atual líder do campeonato não promete ser fácil, mas o clube catarinense acredita que a solidez defensiva pode ajudar a somar pontos fora de casa. Afinal, o Leão da Ilha possui a quarta melhor defesa da competição, com 15 gols sofridos em 20 jogos.

Até o momento, a equipe só não sofreu menos gols que Operário, Mirassol e o próprio Peixe. Por outro lado, na última rodada, encerrou um jejum de nove jogos sem vencer ao superar o Fantasma, na Ressacada, na estreia do técnico Enderson Moreira.

“Estou muito feliz por estar aqui e com a expectativa de que posso contribuir para o objetivo do clube, que é o acesso. Sabemos do desafio, da dificuldade, mas vamos trabalhar da melhor forma para que a gente possa atingir esta meta”, afirmou o treinador.

Momento na tabela

Com 28 pontos, cinco a menos que o América-MG, o Avaí busca reagir neste returno para voltar à elite do futebol brasileiro. Fora de campo, além da chegada do novo comandante, o departamento de futebol se mobilizou para reforçar o elenco. Assim contratou nomes experientes, como os atacantes Vagner Love e Cassiano, ex-Internacional.

“Temos trabalhado para implementar medidas que ajudem a colocar o clube nos eixos, com responsabilidade ao contratar, quitando dívidas e estabelecendo metas condizentes com a nossa realidade. Não é um processo imediato, mas o esforço de todos e o apoio da nossa torcida serão fundamentais para voltarmos à Série A”, destaca o presidente Júlio César Heerdt.