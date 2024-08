Arboleda enaltece trabalho de Zubeldía: ‘Sabia que daria certo’

O empate sem gols contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira (15), pela Libertadores, registrou o quinto jogo seguido do São Paulo sem ser vazado. Muito se passa não só pela estratégia montada por Luis Zubeldía, mas também pelo bom momento que vive Arboleda. O equatoriano é o jogador mais veterano do elenco Tricolor e conhece muito bem o clube. Assim, sabia com antecedência que o treinador argentino daria certo no Morumbis.

Campeão equatoriano e da Sul-Americana com a LDU na temporada passada, Zubeldía já chamava atenção de Arboleda. O zagueiro revelou que assiste muito campeonato equatoriano e já estava encantado com o trabalho do argentino, antes de o comandante vir para o São Paulo.

“Eu já conhecia o treinador, assisto muito ao Campeonato Equatoriano, e a qualidade que a LDU tinha com ele… Não dá para falar que não é um bom treinador. Mas eu tinha essa certeza de que ia dar certo. Todos que trabalham com ele são muito bons. Isso é muito importante para nós, o que aprendemos. E ele passa essa segurança, essa tranquilidade. Você vê um time mais seguro e mais forte”, disse Arboleda.

Arboleda consolida nova dupla de zaga no São Paulo

Desde 2017 no São Paulo, Arboleda já atuou com diversas duplas na zaga da equipe. Contudo, nesta temporada, o equatoriano se consolidou ao lado de Alan Franco. Afinal, a dupla apresenta um bom entrosamento, o que remete às boas atuações do sistema defensivo.

“Ajuda muito. Mas passa também pela concentração. Alan e eu nos conhecemos bem e isso ajuda muito. Temos de seguir por esse caminho, temos sido fortes. Sabino e Ferraresi também são bons jogadores. Passaram vários por aqui e acho que com todos eu fui bem. Vendi o Beraldo para o PSG (risos). Sou muito focado. Gosto que meu companheiro tenha essa mesma força, essa mesma concentração que eu tenho em cada jogo. Acho que isso é muito bom, ter essa mentalidade vencedora”, completou o defensor.

