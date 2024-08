Grêmio negocia saída de Jhonata Robert para clube da Série A

Jhonata Robert está perto de trocar o Grêmio pelo Criciúma. Com 24 anos, o atacante deve ser transferido para o clube catarinense sem custos. O Imortal, no entanto, permanecerá com parte dos direitos econômicos do atleta.

O jogador, que conviveu com lesões no joelho esquerdo nos últimos anos, vem treinando com o elenco gremista. Dessa forma, a diretoria busca concluir a saída do mesmo.

Em 2024, Jhonata Robert disputou apenas duas partidas, ambas pelo Campeonato Gaúcho. Segundo o site “Transfermarket”, o atacante tem 23 jogos com a camisa tricolor, com dois gols marcados e uma assistência.

