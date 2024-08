Improvisado, Bruno Gomes ganha elogios de Roger Machado no Inter

Desde as saídas de Hugo Mallo e Fabrício Bustos, a lateral-direita do Inter ganhou uma lacuna. Assim, o técnico Roger Machado improvisou no setor, colocando o volante Bruno Gomes em campo na vitória sobre o Juventude, na última quarta (14).

O treinador revelou que brincou com o jogador, afirmando a ele que havia “ganho um lateral”. Ainda assim, porém, reforços são necessários para o setor.

“Claro, vai vir lateral-direito sim. Tem que vir. Não um, dois. Tenho feito reuniões com a direção. Junto com o departamento de mercado, estamos analisando nomes. Eu brinquei com o Bruno Gomes que eu havia ganho um lateral. Eu gostei, tanto na parte ofensiva como na defensiva. Precisa pegar um pouco o cacoete da função. O que eu posso falar para o torcedor é que a gente está trabalhando muito no mercado e eu tenho visto jogadores selecionados pelo nosso departamento”, avaliou o comandante.

O próprio jogador comentou, após a vitória sobre o Juventude, que já exerceu a função outras vezes. Assim, não lhe é estranho atuar na posição pelo Colorado.

“Na seleção, no pré-Olímpico, eu fiz um jogo de lateral também. Já tinha jogado antes. Não é minha posição, mas com os companheiros me ajudando, fica mais fácil. Fico feliz de ter tido boa atuação e conseguido ajudar na vitória”, afirmou.

