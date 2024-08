Santos deve manter base invicta na Série B contra o Avaí

O Santos finalizou sua preparação para o duelo com o Avaí, neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille deve manter a base que vem atuando na competição e que já soma dez jogos invicta.

O lateral-direito JP Chermont participou do treino. Ele está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. Contudo, não deve ser relacionado para o confronto contra os catarinenses.

Outro que está recuperado de lesão e que pode pintar em breve nos relacionados do Peixe é Bernardo. Ele também participou das atividades comandadas por Carille. Assim como Chermont, deve seguir fora do time.

Quem é baixa certa para o jogo na Vila Belmiro é Giuliano. O meia iniciou o processo de transição física e, dessa maneira, está na última etapa de recuperação de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Portanto, ainda não reúne condições de entrar em campo.

Com a ausência de William Bigode por conta do acúmulo de cartões amarelos, Carille deve relacionar o colombiano Alejandro Villarreal, que integra o Sub-20 do Santos. Ele trabalhou com o elenco profissional nesta sexta-feira e deve ser opção no banco para substituir Julio Furch durante a partida.

Assim, o treinador deve mandar a campo o Peixe com a seguinte formação: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

