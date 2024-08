Santos x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Avaí neste sábado (17), às 16h, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 37 pontos, mas vê a primeira posição ameaçada por Novorizontino e Mirassol, que podem passar a equipe em caso de tropeço. Já os catarinenses estão na 10° posição, com 28 pontos, mas a cinco do G-4 e precisa da vitória para se aproximar da zona que leva de volta a elite do futebol.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Santos

Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, JP Chermont participou dos treinos, mas sua titularidade ainda é dúvida. Se não tiver condições, Rodrigo Ferreira deve ser mantido na equipe principal. Além disso, o atacante Billy Arce esta à disposição do técnico Fábio Carille e poderá estrear contra o Avaí. O equatoriano é uma opção ofensiva para o comandante do Peixe, que não poderá contar com o atacante Willian Bigode, suspenso. Por fim Aderlan, Kevyson e Giuliano seguem no departamento médico, enquanto o zagueiro Gil retorna após cumprir suspensão.

Como chega o Avaí

No Avaí, a chegada do experiente técnico Enderson Moreira trouxe uma nova energia, resultando em uma vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR em sua estreia, quebrando uma sequência de nove jogos sem vencer. Contudo, para o confronto contra o líder, a equipe catarinense não contará com Marcos Vinícius, que está suspenso. Assim, Gustavo Talles, recém-contratado, deve ocupar a vaga. Além disso, Judson e Kevin se recuperaram de problemas físicos e provavelmente serão relacionados pelo treinador. Contudo, Pedrinho e Roberto seguem no DM e estão fora.

SANTOS X AVAÍ

Série B-2024 – 21ª rodada

Data e horário: 17/8/2024, às 16h(de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

AVAÍ: César Augusto; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Gabriel Barros, Garcez e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

