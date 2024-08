Com desfalques, Corinthians deve ter três zagueiros diante do Fluminense

O Corinthians finalizou sua preparação para enfrentar o Fluminense, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz terá o desfalque de alguns importantes jogadores para o duelo no Rio de Janeiro.

O comandante corintiano não terá o volante Raniele, que tem lesão na panturrilha. Por outro lado, Romero, que já não atuou contra o Bragantino pela Sul-Americana na última terça (13), é dúvida para o confronto. Por fim, Alex Santana e Yuri Alberto – que está em transição física – não viajam.

Nesta sexta-feira (16), Ramón Díaz contou com a presença de dez jovens da base do Timão no treinamento. São eles: o zagueiro Rodrigo Richard; os laterais Rafael Cândido e Tabone; os meias Joaquim, Pedro Neto, Luiz Eduardo, Bruno e Caraguá; e os atacantes Kawê e Araújo.

Ramón Díaz comandou um exercício tático e promoveu várias mudanças e instruções. A comissão técnica trabalhou ainda jogadas de bola parada defensivas e ofensivas.

Dessa maneira, um provável Corinthians para o duelo contra o Tricolor no Maracanã tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Hugo; Talles Magno e Giovane (Pedro Raul).

Fluminense e Corinthians fazem o chamado “jogo de seis pontos” no Rio de Janeiro. Afinal, as duas equipes amargam a zona do rebaixamento. Enquanto os cariocas somam 20 pontos na 18ª colocação, os paulistas têm 21, uma posição acima.

