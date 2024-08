Botafogo prioriza contratar lateral após saída de Damián Suárez

O Botafogo vai precisar contratar pelo menos um lateral até o fim da janela de transferências. Com o afastamento de Damián Suárez, o Alvinegro quer recompor a posição o mais rapidamente. No elenco, o clube tem apenas Mateo Ponte na função.

Nomes já foram mapeados pelo departamento de scout, e o clube pretende fazer um investimento em um atleta da posição. A prioridade é encontrar um jogador que atenda às necessidades do elenco e chegue para dar competitividade desde o primeiro momento. O clube, aliás, ainda procura um zagueiro.

Atualmente, o único lateral de origem disponível é Mateo Ponte, já que Rafael ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Tchê Tchê, Allan e Kauê podem atuar no setor de forma improvisada.

Damián e Botafogo

A situação entre Damían e o Alvinegro, aliás, teve início no início do mês, quando o jogador, após treinar normalmente, alegou problemas pessoais para não viajar com o elenco para o jogo decisivo pela Copa do Brasil diante do Bahia, pela Copa do Brasil. Depois, o lateral-direito afirmou que estava infeliz no clube e que não havia se adaptado ao Rio de Janeiro. No entanto, o jogador já tinha um acordo verbal com o Peñarol, e o Alvinegro ficou sabendo depois.

O jogador, portanto, tentou negociar a sua transferência, mas o Botafogo exigiu pagamento para prosseguir com a negociação. O clube uruguaio não aceitou e o lateral-direito tenta resolver a situação.

