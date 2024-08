Palmeiras x Botafogo: valores e como comprar ingressos para jogo da Libertadores

O Palmeiras divulgou, nesta sexta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida diante do Botafogo. O duelo, válido pela volta das oitavas de final da Libertadores, será quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores terão prioridade na compra e podem adquirir as entradas a partir das 12h deste sábado. Para o público em geral a venda começa às 10h de segunda-feira, no site www.ingressospalmeiras.com.br. Os valores sem desconto variam entre R$ 220 e R$ 440. Sócios têm descontos na compra das entradas.

A venda de ingressos para o visitante, aliás, será pelo site botafogo.com.br/ingresso. É necessário, porém, fazer o cadastro da biometria facial no site ingressospalmeiras.com.br. Todos os cadastros precisam ser feitos até as 12h da próxima segunda-feira (19).

Na ida do confronto, o Alviverde perdeu por 2 a 1, no Nilton Santos. Com isso, o time de Abel Ferreira, afinal, terá que vencer por dois gols de diferença na volta para avançar às quartas de final. Se triunfar por só um gol, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o Palmeiras.

