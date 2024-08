Flamengo assina promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro

O Flamengo deu mais um passo para a construção do estádio nesta sexta-feira (16). O clube assinou o termo da promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro, que foi arrematado em leilão. Desta maneira, fica formalizado que o clube vai assumir a propriedade.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e outros dirigentes estiveram na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, para a assinatura do documento.

“Mais um passo em direção à concretização desse grande sonho. Agradeço a todos aqui presentes, que estão de alguma forma contribuindo para isso acontecer. Cada passo em direção ao nosso sonho é muito importante. A ideia é que a gente tenha a escritura definitiva muito em breve. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas até agora tem andado muito bem. Seguimos firmes e otimistas no nosso propósito”, afirmou Landim.

O prefeito Eduardo Paes não participou do ato, que contou com o deputado federal Pedro Paulo e dos secretários municipais de Esportes, Guilherme Schleder, e de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, Secretário. Pelo Flamengo, além de Landim, o vice geral e jurídico , Rodrigo Dunshee, o vice de patrimônio, Marcos Bodin, e o vice de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, marcaram presença.

As etapas para o estádio do Flamengo

O próximo passo, afinal, será a emissão de posse pela prefeitura. Para isso, uma perícia no terreno deve acontecer nos próximos dias. Em paralelo, o Flamengo começa a trabalhar no projeto do estádio, o que deve levar um ano e meio, levando também em consideração a parte burocrática para o início das obras, como a obtenção de licenças.

O Rubro-Negro, aliás, já depositou os R$ 138 milhões pagos pelo terreno no leilão. No entanto, ainda depende de uma decisão judicial final, já que o antigo Gasômetro, que pertencia a um fundo de investimentos administrado pela Caixa Econômica Federal, foi desapropriado pela prefeitura.

