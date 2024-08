Leverkusen x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão no futebol alemão. Neste sábado (17), Bayer Leverkusen e Stuttgart, líder e vice-líder da última edição da Bundesliga, respectivamente, se enfrentam às 15h30 (de Brasília), pela final da Supercopa da Alemanha. A bola rola na Bay Arena, em Leverkusen, e o time comandado pelo técnico Xabi Alonso quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais um título.

Como chega o Leverkusen

O Leverkusen volta a campo após a maior temporada de sua história. A principal cartada do clube foi a permanência do técnico Xabi Alonso no comando do time após a conquista inédita e invicta do Campeonato Alemão 2023/24, além da Copa da Alemanha. No entanto, o clube ficou com o vice da Liga Europa após ser superado pela Atalanta, nesta que foi a primeira e única derrota do clube em toda a temporada.

Dessa maneira, o clube começa a disputar oficialmente a temporada 2024/25 já com a disputa de mais um título. Assim, o Leverkusen se preparou com quatro amistosos na pré-temporada, onde obteve uma vitória, dois empates e uma derrota.

Além disso, a boa notícia para o torcedor do Leverkusen é que o técnico Xabi Alonso não terá desfalques para a decisão deste sábado.

Como chega o Stuttgart

Por outro lado, o Stuttgart promete dificultar a vida do Leverkusen. Isto porque, após boas atuações em 2023/24, o time disputou seis amistosos nesta pré-temporada, com cinco vitórias e um empate. Além disso, o clube garantiu a vaga nesta decisão após encerrar a Bundesliga na vice-liderança, atrás apenas do invicto Bayer Leverkusen.

Por fim, o técnico Sebastian Hoeness terá apenas o desfalque de Dan Axel Zagadou para a final da Supercopa da Alemanha.

Bayer Leverkusen x Stuttgart

Final da Supercopa da Alemanha

Data e horário: sábado, 17/08/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Bay Arena (ALE)

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Granit Xhaka e Nathan Tella; Jonas Hofmann e Florian Wirtz; Victor Okoh Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Stuttgart: Alexander Nübel; Jamie Leweling, Anthony Rouault, Jeff Chabot e Maximilian Mittelstaedt; Atakan Karazor e Angelo Stiller; Enzo Millot, Deniz Undav e Chris Führich; Silas Katompa Mvumpa. Técnico: Sebastian Hoeness.

Onde assistir: OneFootball, ESPN e Disney+

