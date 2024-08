Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai receber o Bahia, neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o encontro de duas equipes com momentos positivos no torneio. No entanto, em regiões diferentes da tabela. O Imortal encontra-se na 14ª colocação, com 24 pontos, e o Tricolor de Aço, na sétima posição, com 35.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho demonstra reação na Série A, já que emplacou uma invencibilidade de cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. Ao incluir a Copa do Brasil e a Libertadores, são oito partidas sem derrotas. Assim, neste período, venceu o duelo de ida contra o Fluminense por 2 a 1, de virada, no torneio internacional, e vai em vantagem para o embate decisivo. Porém, foi eliminado no torneio mata-mata em nível nacional para o Corinthians, nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0.

Neste cenário, o comandante Renato Gaúcho deve priorizar a Libertadores e poupar grande parte do time titular. O zagueiro Rodrigo Ely deve ser um dos poucos a atuar contra o Bahia, já que não poderá jogar contra o Fluminense, pois foi expulso na partida de ida. Por outro lado, o volante Edenílson cumpre suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo. Vale relembrar que o uruguaio Carballo deixou o Imortal por empréstimo de um ano para o New York Red Bulls, da MLS.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço recuperou-se no Campeonato Brasileiro após derrota para o Fluminense, com triunfo por 2 a 0 sobre o arquirrival Vitória na última rodada. Além disso, surpreendeu nas oitavas de final da Copa do Brasil e eliminou o Botafogo, líder da Série A.

O técnico Rogério Ceni terá os desfalques do lateral-direito Gilberto, dos volantes Acevedo e Rezende, além dos atacantes Ademir e Biel. Todos eles ainda estão machucados e entregues ao departamento médico. A grande dúvida é o meio-campista Everton Ribeiro, que sofreu com um problema muscular no último compromisso. Tanto que ele precisou ser substituído e perdeu os treinamentos desta semana. Ele viajou com a delegação para Caxias do Sul, mas a tendência é a de que seja poupado e inicie como opção no banco de reservas.

GRÊMIO X BAHIA

Campeonato Brasileiro-2024 – 23ª rodada

Data e horário: 17/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

