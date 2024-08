As opções de Tite no Flamengo com ausências de atacantes

O técnico Tite terá uma forte dor de cabeça para ajustar o Flamengo no setor de ataque para os próximos jogos. O treinador, afinal, não conta com Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. Além deles, o lateral-esquerdo Viña também desfalca o clube até o fim da temporada. Agora, o comandante terá que reformular a equipe.

O maior problema está no setor ofensivo. Sem Pedro e Gabigol, a tendência é de que Carlinhos faça a função de camisa 9. Além disso, Bruno Henrique, suspenso contra os bolivianos, deve voltar diante do Botafogo. Os dois são os prováveis substitutos para Pedro e Cebolinha.

Tite, porém ainda precisa de um homem de velocidade. Luiz Araújo aparece disparado como principal opção para o treinador. Mas caso opte por poupá-lo, o treinador terá quatro atletas que podem surgir como opções: Lorran, Matheus Gonçalves, Victor Hugo e Shola.

Enquanto os três primeiros já foram testados, o nigeriano pode ganhar sua primeira chance entre os relacionados com Tite. Destaque do time sub-20, ele vem agradando nos treinamentos. Ele, aliás, estará com o grupo contra o Botafogo. Na base, ele brilhou, ao lado de Lorran, na conquista da Libertadores sub-20 deste ano. A velocidade do nigeriano chama atenção nos treinamentos.

O Flamengo agora faz clássico com o Botafogo, no domingo (18), às 18h30, pela 23ª rodada do Brasileirão. Depois disso, o Rubro-Negro vai à altitude de La Paz na próxima quinta-feira (22), e já demonstra preocupação pela sequência de jogos. Esse é um preço que se paga por estar nas três competições e precisa mostrar porque tem um dos elencos mais valiosos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.