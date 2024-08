Escalação do Palmeiras: Abel deve colocar time misto no clássico contra o São Paulo

O Palmeiras deve levar a campo um time misto para o duelo contra o São Paulo, no domingo (18). Afinal, no meio da próxima semana, o time terá um compromisso pela Libertadores e precisa reverter a derrota para o Botafogo para passar de fase.

Após a derrota para o time carioca, o elenco alviverde se reapresentou em seu CT nesta sexta-feira (16). Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram ao gramado.

Abel Ferreira não contará com o zagueiro Murilo, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Dudu, embora tenha treinado, seguirá fora de combate devido ao recondicionamento físico.

O provável time do Palmeiras tem dúvidas no meio de campo entre Zé Rafael e Fabinho. Desta maneira, o Verdão pode ter: Weverton; Giay, Naves, Vitor Reis e Vanderlan; Fabinho (ou Zé Rafael), Richard Ríos e Felipe Anderson; Rômulo, Rony e Lughi.

Palmeiras é o quarto colocado do Brasileirão

O Palmeiras vai ao jogo em quarto lugar, enquanto o São Paulo é o quinto e soma a mesma pontuação do alviverde, ambos com 38 pontos. Assim, ambos estão cinco pontos atrás do Botafogo, que lidera o Brasileirão. Na frente dos times paulistas ainda estão o Fortaleza em segundo e o Flamengo em terceiro lugar.

