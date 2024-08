Série B: Novorizontino empata com América-MG e desperdiça chance de ser líder

Novorizontino e América-MG empataram por 1 a 1 na noite desta sexta-feira (16), pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. Neto Pessoa abriu o placar para os anfitriões, mas Alê, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual para os visitantes no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte,

O duelo não contou com muitas oportunidades claras de gol. O time mineiro teve maior posse de bola, mas os paulistas levaram mais perigo e estiveram mais próximos de vencer.

Além disso, tanto Coelho quanto Tigre permanecem com suas sequências invictas (oito e 11 jogos, respectivamente). e seguem nas mesmas colocações às quais iniciaram a rodada. O time aurinegro, entretanto, pode perder a segunda posição no desfecho da rodada.

O Novorizontino chegam, portanto, a 37 pontos, igualando o líder Santos, mas em desvantagem na quantidade de vitórias. O América permanece em quarto na tabela, com 34 pontos.

Pela 22ª rodada da Série B o Tigre recebe o Ituano na terça-feira, às 19h, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. No dia seguinte, também às 19h, o Coelho recebe a Chapecoense, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

