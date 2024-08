Diego Costa retorna ao Grêmio contra o Bahia; veja os relacionados

O Grêmio contará com o retorno do atacante Diego Costa, que se recuperou de uma lesão. Assim, ele estará à disposição para o duelo contra o Bahia, neste sábado (16), pelo Brasileirão. O jogo ocorrerá no Estádio Alfredo Jaconi, que pertence ao Juventude.

Dessa forma, o meia Cristaldo e o atacante Soteldo também estarão disponíveis para o técnico Renato Gaúcho. Portanto, Diego Costa deve começar no banco de reservas.

Renato Gaúcho, aliás, repetirá a fórmula que vem dando certo nas últimas rodadas do Brasileirão: utilizar times alternativos. Com essa estratégia, o Grêmio venceu Cuiabá e Athletico. Contudo, os seguintes jogadores serão preservados contra o Bahia: Marchesín, João Pedro, Jemerson, Reinaldo, Villasanti, Pavon e Braithwaite.

Confira os relacionados Grêmio

Goleiros: Rafael Cabral e Caíque

Laterais: Fabio, Igor Serrote e Zé Guilherme

Zagueiros: Gustavo Martins, Natã, Rodrigo Caio e Rodrigo Ely

Volantes: Dodi, Du Queiroz, Mila, Pepê e Ronald

Meias: Cristaldo, Monsalve e Nathan

Atacantes: Aravena, Arezo, Diego Costa, Gustavo Nunes, Nathan Fernandes e Soteldo

