Vitor Roque e fera do Timão convocados para a Seleção Sub-20

A convocação da Seleção Brasileira Sub-20, neste sábado (17/8), trouxe dois destaques: Vitor Roque e Wesley. Assim, o atacante do Barcelona e a fera do Corinthians estão no grupo do treinador Ramon Menezes para a Data Fifa de setembro. Dessa forma, a equipe vai treinar na Granja Comary, em Teresópolis, para dois amistosos contra o México. Os jogos serão nos dias 5 e 8, em São Januário, sede do Vasco.

A iniciativa faz parte da preparação para o Sul-Americano da categoria. Afinal, o campeonato começa em janeiro, no Peru, e os atletas vão passando por testes para a composição final.

Desse modo, os atletas devem se apresentar no dia 2 de setembro para uma primeira sessão de treinos. Após o jogo do dia 5, o grupo volta à Região Serrana e , então, faz uma série de novas atividades nos dias 6 e 7. Em seguida, jogam no dia 8. Portanto, a programação prevê concentração na granja para todos os treinamentos, com saídas para as partidas no estádio vascaíno.

Assim, são 23 atletas com as atenções voltadas para a Seleção no período.

Veja a lista dos convocados da Seleção Sub-20

GOLEIROS

Henrique Menke – Internacional

Otávio – Cruzeiro

Robert – Atlético-MG

LATERAIS

Leandrinho – Vasco

Leonardo Derik – Athletico-PR

João Pedro Chermont – Santos

Pedro Lima – Wolverhampton (ING)

ZAGUEIROS

Arthur Dias – Athletico-PR

Filipe Bordon – Lazio (ITA)

Iago – Flamengo

João Victor – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Breno Bidon – Corinthians

Gabriel Carvalho – Internacional

Gabriel Moscardo – PSG (FRA)

João Cruz – Athletico-PR

Luis Guilherme – West Ham (ING)

Rayan Lucas – Flamengo

ATACANTES

Alisson – Atlético-MG

Deivid Washington – Chelsea (ING)

Gustavo Nunes – Grêmio

Pedrinho – Zenit (RUS)

Vitor Roque – Barcelona (ESP)

Wesley – Corinthians

Jogadores voltam aos clubes em 9/9

Finalmente, após cumprirem os dois compromissos da agenda, os jogadores poderão retornar aos seus clubes no dia 9 de setembro. Assim, poderão retomar os campeonatos dos clubes até uma nova convocação.

