CBF decreta 1 minuto de silêncio pela morte de Silvio Santos

A CBF, em seu site oficial, divulgou comunicado em que lamenta profundamente a morte do empresário e apresentador Silvio Santos. Ainda na nota, a entidade o reputa como o maior comunicador da televisão brasileira. Sendo assim, em sinal de respeito, o presidente Ednaldo Rodrigues decretou um minuto de silêncio em todas as partidas das competições organizadas pela CBF. Silvio morreu aos 93 anos na madrugada deste sábado (17/8), por complicações da H1N1, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Desde o início de agosto, o apresentador estava internado na capital paulista. Ele é um ícone da televisão brasileira, destacando-se especialmente à frente do Programa que leva o seu nome e que comandou desde 1963 até 2022, quando, após interrupção por causa da pandemia, chegou a retornar aos palcos (por pouco tempo). Ele gravou o programa pela última vez em setembro de 2022.

Primeiramente Silvio apresentou seu programa na Globo – pagando pelo horário. Depois, tornou-se dono da TVS (hoje Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT). Desse modo, passou a ter sua própria emissora para apresentar o programa e manter toda uma grade de programação que tinha um público fiel.

Silêncio por um minuto em todos os jogos

“Lamento profundamente a partida de Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. É uma tradição em minha família assistir ao Programa Silvio Santos aos domingos. Continuo a ver até hoje, agora apresentado por sua filha. Ele inegavelmente está gravado na história da nossa cultura e foi também um dos grandes empresários do nosso país”, declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

“Em homenagem à memória do apresentador, faremos um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro nesta rodada. Gostaria também de expressar minhas condolências aos familiares, amigos e fãs de Silvio Santos”, acrescentou.

Silvio Santos deixa mulher e 6 filhas

Nascido no Rio de Janeiro, em 12/12/1930, Silvio Santos deixa sua esposa Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e quatro filhas do casal: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Além disso, ele também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, que faleceu em 1977.

