CR7 marca, mas Al-Hilal goleia e é campeão da Supercopa Saudita

Mais um título para o Al Hilal. Neste sábado (17/8), na final da Supercopa Saudita, o time treinado por Jorge Jesus e ainda sem Neymar (que só volta em setembro), sagrou-se campeão ao vencer, de virada, o Al Nassr. E foi de goleada: 4 a 1. Afinal, após sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo, o Hilal detonou o time treinado pelo ex-Botafogo Luis Castro no segundo tempo. Afinal, contou com a um quarteto inspirado para arrasar o rival. Dois brazucas: Michael (ex-Flamengo e em sua despedida do clube) e Malcom, que fez um gol e deu uma assistência; e dois sérvios Milinkovic-savic, que fez um gol, e Mitrovic artilheiro do jogo com dois tentos.

Assim, o Hilal, que quebrou o recorde de vitírias seguidas do futebol mundial na temporada passada e levou a Copa do Rei e o Campeonato Saudita, ganha tanbém a Supercopa Saudita pela segunda vez seguida.

CR7 deixa o dele, mas Al-Hilal goleia na etapa final

O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro tempo, o Al Nassr impôs o seu jogo e saiu na frente quando Cristiano Ronaldo apareceu para completar cruzamento da esquerda e fazer 1 a 0.

Contudo, no segundo tempo, tudo mudou. O Al-Hilal passou a sufocar o rival, atacando principalmente pela direita e pelo meio do ataque, quase sempre buscando Michael. E fez quatro gols em 17 minutos. Aos dez, Milinkovic-savic foi muito oportunista para deixar tudo igual. Aos 18, após cruzamento da direita, Milinkovic marcou de cabeça. A coisa piorou ainda mais para o time de CR7, um astro que mal tocava na bola. Aos 24, Michael iniciou a jogada que chegou em Malcom. O brasileiro, pela direita cruzou e Mitrovic fez o terceiro. Já o quarto gol saiu aos 27. Numa bobeira do goleiro Bento. O ex-Athletico-PR se enrolou com a bola no pé e Malcom colocou para dentro.

