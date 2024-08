Leverkusen vence Stuttgart nos pênaltis e conquista Supercopa da Alemanha

O Bayer Leverkusen é o campeão da Supercopa da Alemanha e mantém a grande fase sob o comando do técnico Xabi Alonso. Após uma temporada histórica, na qual conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, o bom time alemão buscou o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, com um jogador a menos, e venceu o Stuttgart nos pênaltis por 4 a 3 para conquistar mais um troféu nesta recente trajetória vencedora. O time fez cobranças impecáveis na Bay Arena, diante de seus torcedores, e confirmaram o terceiro título do jovem treinador.

Victor Boniface e Patrik Schick, já aos 43 minutos do segundo tempo, marcaram os gols do Leverkusen no tempo regulamentar. Por outro lado, Enzo Millot e Deniz Undav anotaram os gols do Stuttgart. Além disso, Martin Terrirer levou um cartão vermelho aos 37 minutos do primeiro tempo e deixou o Leverkusen com um jogador a menos na decisão.

Assim como em outros países, a Supercopa da Alemanha é disputada no início da temporada e reúne o campeão Alemão e o campeão da Copa da Alemanha. Em 2023/24, o Bayer Leverkusen foi avassalador e venceu os dois títulos. Por essa razão, o Stuttgart, que foi vice-campeão da Bundesliga, disputou o título neste sábado.

O jogo

Bayer Leverkusen e Stuttgart fizeram um bom primeiro tempo. Os donos da casa abriram o placar com gol de Boniface, mas sofreram o empate pouco tempo depois com gol de Millot. Além disso, um lance foi determinante para o decorrer do jogo. Isto porque o atacante Terrier deu uma entrada forte em Demirovic e recebeu o cartão vermelho oa 37 minutos. Assim, o Stuttgart foi para cima e acertou a trave de Hradecky três vezes, mas não conseguiu a virada na primeira etapa. No entanto, mesmo com um homem a menos, a equipe comanda por Xabi Alonso não se escondeu do jogo e também assustou o adversário.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu equilibrado e. A estratégia dos donos da casa era se fechar na defesa e tentar ser fatal no contra-ataque. Porém, o atacante Undav deu um banho de água fria nos torcedores na Bay Arena, em sua primeira participação no jogo, após sair do banco de reservas. Quando a vitória parecia estar garantida, o Leverkusen fez uma grande jogada coletiva e Patrik Schick, aos 43 minutos, deixou tudo igual e forçou a prorrogação.

Bayer Leverkusen (4) 2×2 (3) Stuttgart

Final da Supercopa da Alemanha

Data e horário: sábado, 17/08/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Bay Arena (ALE)

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Tella (Jeremie Frimpong, aos 27′ do 2t), Robert Andrich (Schick, aos 28′ do 2t), Granit Xhaka e Belocian (Grimaldo, aos 38′ do 2t); Jonas Hofmann e Adli (Florian Wirtz, aos 27′ do 2t); Victor Okoh Boniface (Jonathan Tah, aos 40′ do 1t). Técnico: Xabi Alonso.

Stuttgart: Alexander Nübel; Stenzel (Keitel, aos 38′ do 2t), Anthony Rouault, Jeff Chabot e Maximilian Mittelstaedt (Krätzig, aos 16′ do 2t); Atakan Karazor e Angelo Stiller (Undav, aos 16′ do 2t); Enzo Millot, Jamie Leweling (Silas, aos 20′ do 2t) e Chris Führich (Diehl, aos 30′ do 2t); Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

Gols: Boniface, aos 10′ do 1t (1-0); Millot, aos 14′ do 1t (1-1); Undav, aos 17′ do 2t (1-2); Patrik Schick, aos 43′ do 2t (2-2)

Cartões amarelos: Xabi Alonso, Xhaka, Tapsoba, Wirtz (BYL); Stiller, Demirovic, Stenzel (STG)

Cartão vermelho: Terrier (BYL)

