Português: Benfica se recupera de derrota na estreia e vence Casa Pia

O Benfica somou os primeiros pontos no Campeonato Português 2024/25. Neste sábado, os Encarnados aproveitaram a vantagem de jogar em casa e venceram o Casa Pia por 3 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa. Vangelis Pavlidis, Tiago Gouveia e Fredrik Aursnes, todos no segundo tempo, marcaram os gols do triunfo nesta segunda rodada da Liga portuguesa.

Contudo, cenas de confusão na arquibancada do Estádio da Luz, no intervalo do jogo, entre torcedores e forças de segurança, mancharam um pouco a vitória do Benfica. A torcida está insatisfeita com o desempenho da equipe e, após ir ao intervalo com o placar zerado, parte dos torcedores protestaram de uma forma mais acentuada.

Dessa maneira, o Benfica chegou aos três pontos em duas rodadas na competição e subiu para a 5ª posição. Até o momento, apenas o líder Sporting e o vice-líder Porto estão com 100% de aproveitamento. No entanto, o Famalicão, terceiro colocado, ainda entra em campo nesta segunda rodada e também pode alcançar os seis pontos.

2ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (16/8)

Santa Clara 0x2 Porto

Gil Vicente 4×2 AVS SAD

Sábado (17/8)

Rio Ave 1×0 Farense

Nacional 1×6 Sporting

Benfica 3×0 Casa Pia

Domingo (18/8)

Moreirense x Arouca – 11h30

Vitória de Guimarães x Estoril – 14h

Boavista x Braga – 16h30

Segunda-feira (19/8)

Estrela Amadora x Famalicão – 16h15

*Horários de Brasília

