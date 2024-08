Carille admite atuação ruim contra o Avaí: ‘Desorganizados’

O técnico Fábio Carille não escondeu seu descontentamento com a atuação do Santos na derrota por 1 a 0 para o Avaí, neste sábado (17), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse revés, inclusive, encerrou uma sequência invicta de 10 jogos do Peixe na competição (seis vitórias e quatro empates). O Peixe também deixou a liderança da competição, que agora pertence ao Mirassol.

Fábio Carille criticou a postura do time e mencionou que a equipe perdeu confiança ao longo da partida devido a erros nas tomadas de decisões. Ele reforçou ainda que o Santos não soube superar a estratégia do Avaí, que era de explorar os erros do Alvinegro.

“A postura do Avaí era esperada. Nós sabíamos que eles viriam para explorar nossos erros, não para nos pressionar. A equipe jogou de forma muito lenta, com passes para trás e tomadas de decisão equivocadas, o que fez com que perdêssemos a confiança. Foi uma tarde em que nada do que planejamos deu certo. Já prevíamos que o Avaí se aproveitaria dos nossos erros”, começou Carille.

Na visão do comandante Fábio Carille, o Santos tentou pressionar de maneira desorganizada para conseguir o resultado. E, de acordo com ele, o desempenho em campo justificou a derrota para o Avaí.

“Trabalhamos muito a motivação, a ideia de jogo e uma bola rápida. Ficamos sem paciência, o Julio (Furchs) muito isolado. Eu vou assistir de novo para analisar. Fizemos coisas que não precisávamos fazer. Tentamos melhorar, tentamos ir para a pressão. Tivemos o pênalti que erramos. Mas faz parte do jogo. Mas acho que poderíamos ter mudado a atmosfera e buscado a vitória. Pressionamos de forma desorganizada. Não fizemos por merecer, não foi uma tarde legal e perdemos.”, acrescentou Carille.

Derrota na Vila

Essa foi também a primeira derrota do Santos na Vila Belmiro na Série B. No entanto, Fábio Carille minimizou esse fato, se concentrou no objetivo para o segundo turno da competição, valorizando ainda a proximidade do acesso à Série A.

“ma hora pode acontecer (perder na Vila Belmiro). Você pode perder, mas jogando melhor. Temos que ficar mais atentos no jogo. Vitórias e derrotas fazem parte, mas é muito naquilo da forma como se perde. É isso. Em porcentagem, no primeiro turno fizemos 81% em casa e, fora, 40%. Queremos subir pelo menos para 60% fora e manter os 81% em casa. Foi isso que foi falado internamente”, concluiu Carille.

