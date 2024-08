Milito abre o jogo sobre Zaracho após empate do Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na tarde deste sábado (17) na Arena MRV. A partida foi válida pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Com time misto visando a partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores, Zaracho mais uma vez ficou no banco.

Segundo o técnico Gabriel Milito, o meia não entrou na partida deste sábado porque ainda sente dores no púbis. Ainda segundo o treinador, em boas condições físicas, portanto, o jogador sempre vai estar jogando.

“Se Zaracho estiver bem, comigo joga todos os jogos”, afirmou.

O jogador ainda se recupera de uma lesão no local e de acordo com Milito, por isso não está sendo utilizado por ele nas partidas com tanta frequência.

Gramado da Arena MRV preocupa

Jogadores do Galo reclamam das condições do gramado do estádio. O local teve uma troca de parte do piso durante o período sem jogos como mandante do Atlético.

“Continua muito ruim. Uma Arena como essa, moderna, não pode ter um gramado como esse. O Galo, com essa estrutura que tem, não pode ter um gramado como esse. Atrapalha nosso jogo”, disse Paulinho.

O Atlético Mineiro volta a jogar na próxima terça-feira (20), buscando uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O adversário é o San Lorenzo e a partida será na Arena MRV. No jogo de ida, a partida ficou no empate por 1 a 1. Dessa forma, um novo empate leva a decisão da classificação para os pênaltis. Por outro lado, quem vencer, leva a vaga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.