Ruim para os dois! Fluminense e Corinthians empatam no Maracanã

Neste sábado (17), Fluminense e Corinthians empataram sem gols, no Maracanã, em jogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, o Tricolor fica na 18ª colocação, com 21 pontos. Enquanto isso, o Timão é o 16º, com 22 pontos. Vale citar, que antes do jogo, o apresentador Silvio Santos, torcedor dos dois clubes, foi homenageado no Maraca com vídeo e trilha sonora.

Calendário

Na próxima jornada, os dois times jogam fora de casa. Enquanto o Fluminense encara o Atlético-MG na Arena MRV, o Corinthians visita o Fortaleza, na Arena Castelão.

Primeiro tempo morno

Os primeiros 45 minutos ficaram longe de agradar os dois torcedores. Enquanto o Corinthians apostava no contra-ataque, o Fluminense busca um jogo mais trabalhado para tentar furar a defesa. O único lance importante veio na bola aérea do Flu. Logo depois do cruzamento da esquerda, Kauã Elias testou firme e Hugo Souza fez um milagre com a ponta dos dedos.

Segundo tempo com gol anulado do Corinthians

O Fluminense até se lançou um pouco mais no campo ofensivo e apostou na velocidade de Keno para quebrar as linhas do adversário. Porém, quem balançou a rede foi o Corinthians. Samuel Xavier foi desarmado por Ryan e o contra-ataque terminou com gol de Charles. O VAR chamou o árbitro e, após a revisão no vídeo, Bráulio da Silva deu falta do volante corintiano no início da jogada para anular o gol.

Nos minutos finais, com o Fluminense desorganizado em campo, o Corinthians até buscou mais o ataque e criou duas jogadas com Wesley. No primeiro momento, ele achou Ryan, que bateu de primeira e mandou para fora. Pouco depois, ele deixou Samuel Xavier na saudade e tentou achar Geovane na pequena área. Porém, o zagueiro cortou em cima da hora.

FLUMINENSE 0 X 0 CORINTHIANS

23ª rodada do Campeonato Brasileiro-2024

Data: 17/8/2024 (sábado)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante:

Renda: R$

Gols: –

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio (Thiago Santos, 41’/2ºT) e Esquerdinha (Keno, intervalo);André, Bernal (Nonato,24’/2ºT), Alexsander, Lima e Isaac (Serna, 30’/2ºT); Kauã Elias (John Kennedy, 30’/2ºT). Técnico: Sidnei Lobo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Cacá, Félix Torres (Igor Coronado, 31’/2ºT) e André Ramalho; Matheuzinho, Ryan, Charles, Garro (Wesley, 13’/2ºT) e Matheus Bidu (Hugo, 30’/2ºT); Talles Magno (Geovane, intervalo) e Pedro Raul (Pedro Henrique, 21’/2ºT). Técnico: Ramón Diaz.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: André, Samuel Xavier (FLU) Charles, Ryan (COR)

Cartões vermelhos: –

