Série C: Remo e Náutico vencem e acirram a briga pelos playoffs

A 18ª rodada da Série C teve início neste sábado (17). Quatro jogos foram disputados e o destaque fica para o Remo e Náutico, que conseguiram bons resultados. De quebra, ambos permanecem vivos na briga por uma vaga nos playoffs.

Confira abaixo um resumo dos confrontos:

Náutico x Ferroviário

Nos Aflitos, o Náutico não tomou conhecimento do Ferroviário e goleou por 4 a 1. Os gols saíram com Marco Antônio (2), Paulo Sérgio e Islan. Enquanto isso, Ciel descontou para o Ferrão. Com o placar, o Timbu fica na nona colocação, com 25 pontos. O Ferroviário está rebaixado para a Série D.

Floresta x Athletic

No Presidente Vargas, Denilson foi o grande nome do Athletic. O jogador marcou dois gols e ajudou o seu time a vencer por 3 a 1. O placar deixou o Esquadrão na liderança da Série C, com 37 pontos. O Verdão fica na 13ªposição, com 19 pontos.

Ypiranga x Sampaio Corrêa

No Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ypiranga mostrou a sua superioridade técnica diante do Sampaio Corrêa, venceu por 1 a 0 e garantiu uma vaga nas quartas de final da Série C. O time gaúcho está na quinta colocação, com 31 pontos. O time maranhense é o 17º colocado, com 16 pontos.

Remo x Londrina

Por fim, o último jogo da noite veio com a vitória do Remo em cima do Londrina por 3 a 0. Com o Mangueirão lotado, o time paraense confirmou o bom momento com os gols de Ytalo, Diogo Batista e Rodrigo Alves. Agora, o Remo é o oitavo, com 25 pontos. O Tubarão está uma posição acima, com 26 pontos.

