Auxiliar de Mano Menezes sobre empate do Fluminense: ‘Fiquei satisfeito’

Neste sábado (17), o Fluminense empatou sem gols contra o Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar deixou o Tricolor na 18ª colocação, com 21 pontos e liga o sinal de alerta ao seu torcedor.

Logo depois do confronto, Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes e responsável por dirigir o time no confronto, viu o Flu em cima do adversário e volta para casa satisfeito com o desempenho dos jogadores.

“Enfrentamos uma grande equipe. O Corinthians, com a entrada do novo treinador, implementou três zagueiros, é um time mais encorpado. Era um jogo difícil pelas circunstâncias, com ausência de jogadores importantes. Acredito que fizemos bom jogo, poderíamos ter feito o gol e sair com a vitória, mas sabíamos da dificuldade da partida. O Corinthians também é um time forte, teve chance também. Acho que as mais claras foram as nossas, no finalzinho poderíamos ter feito. O que as duas equipes estão apresentando nesse momento não era para estar nessa situação”, disse antes de completar:

“Fiquei satisfeito pelo que o time pôde atuar. Agora é dar continuidade, levantar, o torcedor veio, nos apoiou. A gente sente o empate, mas o importante é estar pontuando”.

Na próxima jornada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai até Minas Gerais. Na Arena MRV, a equipe mede forças contra o Atlético-MG.

