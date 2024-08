Vojvoda exalta ótima fase do Fortaleza na busca por título inédito

A vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, no sábado (17/8), garantiu a liderança temporária do clube cearense no Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador Juan Pablo Vojvoda exaltou a ótima fase do time – o que eleva a expectativa por um título inédito na competição.

“É o momento para o torcedor destrutar. Para os jogadores desfrutarem”, celebrou.

O técnico parabenizou os jogadores pelo desempenho na 23ª rodada do Brasileirão que, desse modo, fez o time totalizar dez jogos de invencibilidade. Breno Lopes marcou ano finzinho da partida, garantindo a vitória do Leão por 2 a 1.

“Começamos bem o jogo, criando situações claras de gols, com nossa pressão. Eles também tiveram. Foi um jogo aberto. Dois adversários com ideias de ir para frente”, destacou.

Vojvoda ressaltou, ainda, a importância da vitória na casa do adversário.

“Conseguir três pontos fora de casa no Brasileirão, ainda mais nesses campos, contra adversários que têm a ideia de jogo vertical, com atletas jovens e intensos, é muito difícil”, declarou.

O técnico enfatizou que é preciso focar o próximo desafio, contra o Rosario Central. Afinal, a disputa vale vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Temos um jogo importante. Muitas vezes miramos o objetivo e esquecemos do caminho. Segunda-feira temos que voltar ao trabalho focado no próximo jogo”, disse.

O jogo de ida, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, no dia 14/8, foi empate em 1 a 1 . Dessa forma, a volta será na Arena Castelão, em Fortaleza, na quarta-feira (21/8), às 19h (de Brasília).

