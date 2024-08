Inter derrota o Palmeiras e segue vivo no Brasileirão Feminino

O Internacional derrotou o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (18), em Jundiaí (SP), pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino. Os gols da vitória colorada foram de Priscila e Belén Aquino, enquanto Giovanna Campiolo marcou para as anfitriãs. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 20 pontos e segue vivo na busca pela classificação às quartas de final. O Verdão, já classificado, segue com 25.

O próximo compromisso do Palmeiras será fora de casa, diante do Atlético, quarta-feira (21). Na mesma data, o Internacional recebe o Santos.

Empate no primeiro tempo

Foi um primeiro tempo cheio de alternativas em Jundiaí. O Colorado começou melhor e perdeu boas oportunidades até conseguir abrir o placar. O gol, afinal, saiu aos 22 minutos. Priscila, medalhista de prata em Paris, recebeu livre na ponta esquerda, invadiu a área e bateu firme no canto direito de Tapia.

O gol, por fim, acordou o Palmeiras, que assumiu o controle do jogo. Sendo assim, o empate parecia questão de tempo e aconteceu aos 37. Após cobrança de escanteio de Rincón, Giovanna Campiolo tocou de cabeça, a bola desviou na zaga do Inter, Bárbara chega a dar um tapa, mas arbitragem entendeu que já tinha cruzado a linha.

Inter marca na segunda etapa

Assim como no primeiro tempo, o segundo foi de equilíbrio. As gaúchas criaram mais com Priscila e as paulistas tiveram grande chance com Amanda Gutierrez, que obrigou Bárbara a fazer grande defesa. O gol da vitória, entretanto, foi de Belén Aquino, que, aos 22, domina dentro da área e bateu firme, no canto direito e sem chances para Tapia.

Brasileirão Feminino – 14ª Rodada

Sábado

Cruzeiro 7 x 2 Corinthians

Avaí/Kindermann 1 x 1 Flamengo

Fluminense 0 x 0 Bragantino

Ferroviária 3 x 2 Atlético

Grêmio 2 x 0 Real Brasília

Domingo

Palmeiras x Internacional

Santos x Botafogo – 11 horas

América-MG x São Paulo – 15 horas

