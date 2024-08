Em sua estreia no Inglês, City vai até Londres e vence o Chelsea

Após conquistar um inédito tetracampeonato na temporada passada, o Manchester City mostrou toda a sua força logo na estreia do Campeonato Inglês 2024/25. Afinal, foi até Londres enfrentar o forte Chelsea, que passou por reformulação para voltar a ser um protagonista na Premier League. E venceu por 2 a 0. Haaland, é claro, deixou o seu, abrindo o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Kocavic (ex-Chelsea) ampliou.

O Chelsea começou impondo forte marcação e chegando ao ataque. Tudo para tentar impor o seu jogo diante do City, que por sua vez foi perigoso em duas vezes em jogadas de Savinho. O brasileiro, que estava no Girona na temporada passada, mostrou desenvoltura com bons passes. Contudo, a partir das 15 minutos, o City passou a dominar. Dessa forma, saiu na frente aos 18. Haaland recebeu na área, tirou a marcação e deu um toquinho para a rede.

Os times seguiram buscando o gol. O City teve três oportunidades e em duas delas o goleiro Sánchez fez milagre. Mas o Chelsea estava em cima e quase empatou numa falha de Ederson. O goleiro soltou uma bola fácil nos pés de Jackson. Felizmente, o jogador do time da casa estava em impedimento no início do lance.

Kovacic amplia para o City

No segundo tempo, a torcida do Chelsea tentou empurrar o seu time, que rondou muito o gol de Ederson. Já o City buscava Haaland, que estava bem marcado e teve poucas oportunidades. O time da casa pressionava, a zaga do City tentava tirar do jeito que dava, mas era objetivo quando tinha a bola. Além disso, contou com uma infelicidade do Chelsea para ampliar. Aos 40, o lateral-direito Gusto rechaçou uma bola na sua defesa e ela caiu no peito de Kovacic no meio de campo. Este dominou, passou por dois rivais na corrida e chutou. Sànchez chegou a tocar na bola, mas ela entrou. Kovacic, ex-Chelsea, não comemorou. Mas seu tento definiu a vitória do favorito ao penta.

1ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (16/8)

Manchester United 1×0 Fulham

Sábado (17/8)

Ipswich 0x2 Liverpool

Arsenal 2×0 Wolverhampton

Everton 0x3 Brighton

Newcastle 1×0 Southampton

Nottingham Forest 1×1 Bournemouth

West Ham 1×2 Aston Villa

Domingo (18/8)

Brentford 2×1 Crystal Palace

Chelsea 0x2 Manchester City

Segunda-feira (19/8)

Leicester x Tottenham – 16h

*Horários de Brasília

