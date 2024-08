Emoção até o fim! Criciúma e Vasco empatam em Santa Catarina, pelo Brasileirão

O Criciúma é para quem acredita! O Tigrão, que abriu o placar no início do jogo, precisou lutar até o fim para garantir o empate em 2 a 2 com o Vasco e manter a invencibilidade de dois meses no Heriberto Hulse. Com o resultado, a equipe mandante pulou para 13ª posição na tabela, com 25 pontos, enquanto o Cruzmaltino soma 28 em décimo lugar.

Primeiro tempo

O Criciúma iniciou a partida fazendo valer a força como mandante e abriu o placar aos cinco minutos de jogo, com Bolaise. O congolês ganhou a dividida com Cocão pela direita, cruzou para Allano, se posicionou no meio da área e finalizou no canto de Léo Jardim para marcar pela terceira vez contra o Vasco. O Cruzmaltino até tentou uma resposta imediata, mas Trauco afastou o rebote cedido por Gustavo na jogada de Rayan.

Os 20 minutos iniciais ficaram marcados pela afobação de um Vasco desorganizado em busca do empate, enquanto, do outro lado, o Criciúma demonstrava ser um time mais arrumado. A primeira grande oportunidade do Cruzmaltino ocorreu somente aos 19′, após uma tabela entre Adson e Rayan. O camisa 28 finalizou em direção ao gol e obrigou Gustavo, goleiro do Tigrão, a fazer uma boa defesa.

A vantagem deixou o Criciúma mais à vontade para controlar a posse e explorar o lado direito vascaíno para tentar ampliar o placar. No entanto, existe uma máxima infalível no futebol: quem não faz, leva. Depois de desperdiçar boas chegadas, o Tigrão viu David acertar uma pintura, aos 35′, próximo à entrada da área para empatar a partida. O gol trouxe confiança aos visitantes e mudou o cenário do jogo.

Com o empate, o Vasco passou a dar as cartas e encontrou o encaixe que faltava para fazer-se soberano na reta final da etapa. A confiança levou o Cruzmaltino à virada ainda no primeiro tempo, aos 48 minutos. Rayan recebeu um passe de Piton pela esquerda e precisou apenas empurrar para o fundo das redes para colocar os cariocas em vantagem.

Segundo tempo

O Vasco voltou para o segundo tempo ainda embalado pela virada e, ao contrário da primeira etapa, dominou as ações iniciais. Aos 2′, Léo recebeu um cruzamento preciso de David e, sozinho, perdeu o gol mais inacreditável da partida. Não à toa, o banco das duas equipes reagiram com incredulidade ao lance. Quatro minutos depois, o Cruzmaltino teve um tento anulado.

A segunda etapa começou animada e não demorou muito para o Criciúma também assustar. Aos 13′, Meritão aproveitou a sobra do escanteio para arriscar de longe e dar trabalho para Léo Jardim, que precisou defender de mão trocada. Apesar da desvantagem no placar, o Tigrão não abdicou da paciência quando precisou sair jogando e valorizou a posse no campo ofensivo a partir dos 25′.

CRICIÚMA 2X2 VASCO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro-2024

Data: 18/8/2024 (domingo)

Local: Heriberto Hulse, Santa Catarina (SC)

Público: 18.403

Renda: R$ 926.880,00

Gols: Bolaise, 5’/1ºT (1-0); David, 35’/1ºT (1-1); Rayan, 48’/1ºT (1-2); Bolaise, 48’/2ºT (2-2)

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho (Dudu, 26’/2ºT), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Higor Meritão (Ronald Lopes, 16’/2ºT), Newton, Allano (Matheusinho, 27’/2ºT), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke, 16’/2ºT), Fellipe Mateus (João Carlos, 37’/2ºT) e Bolaise. Técnico: Cláudio Tencati.

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton (Leandrinho, 34’/2ºT); Hugo Moura (Souza, 17’/2ºT), Mateus Carvalho, Payet (JP, 34’/2ºT), Adson, Rayan (Erick Marcus, 17’/2ºT) e David. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (PR)

Cartões amarelos: Allano e Rodrigo (CRI); Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: –

