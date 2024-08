Dominante, Botafogo goleia o Flamengo e reassume liderança do Brasileiro

Em clássico pela liderança do Brasileirão, o Botafogo foi mais consistente e se deu melhor. Neste domingo, o Glorioso venceu o Flamengo por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 23ª rodada da competição. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, marcaram para o Alvinegro. Bruno Henrique fez o único do Rubro-Negro. A equipe de Artur Jorge dominou no segundo tempo e ainda perdeu pênalti, enquanto o time de Tite esfarela fisicamente e tem dificuldade em manter atuações regulares.

Com o resultado, o Botafogo, aliás, reassume a liderança do Brasileiro, com 46 pontos. O Flamengo, aliás, está na terceira posição, com 41 pontos. Agora, os times focam no jogo de volta pela Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, enquanto o Rubro-Negro encara o Bolívar na altitude de La Paz. Os dois, inclusive, estão em vantagem em seus confrontos.

Gol relâmpago, preocupação, provovação e mais

O clássico entre Botafogo e Flamengo começou bem intenso. Logo aos dois minutos, Mateo Ponte aproveitou vacilo de Bruno Henrique e abriu o placar. Para piorar a situação rubro-negra, Arrascaeta sentiu um desconforto na virilha e pode ser mais um desfalque na equipe já com ausências. Ele, aliás, saiu chorando de campo. O Fla, aliás, sentiu o gol e demorou para se reencontrar. Em feliz lançamento de Ortiz, Bruno Henrique, que falhou no gol de Ponte, aproveitou a falha do lateral para deixar tudo igual. O atacante, inclusive, ainda provocou o rival na comemoração. O Alvinegro tomou o controle do jogo e marcou com Igor Jesus, mas estava impedido. O Rubro-Negro, por sua vez, vivia de contra-ataques. A melhor chance foi de Carlinhos, que isolou. Um primeiro tempo bem agitado.

Botafogo domina e Fla com dificuldades

Os dois times voltaram com a mesma intensidade para o segundo tempo. O Botafogo tomou mais o controle, enquanto o Flamengo com dificuldades para sair em velocidade. O Alvinegro, então ficou a frente no placar. Almada bateu e bola desvia em Ortiz, em David Luiz, em Fabrício Bruno e sobrou limpa para Igor Jesus chutar no meio da confusão. A equipe alvinegra cresceu e, inclusive, não diminuiu o ritmo e teve volume de jogo. Em um dos ataques, Ayrton Lucas cometeu falta em Luiz Henrique dentro da área, e árbitro com auxílio do VAR marcou pênalti. Almada teve a chance de ampliar, mas Rossi defendeu. O Glorioso seguiu melhor e com chances de marcar. Até que nos minutos finais, Matheus Martins aproveitou cruzamento de Savarino e empurrou para as redes. No fim, o camisa 37 driblou David Luiz e decretou a vitória e festa alvinegra. O Botafogo, aliás, sobrou fisicamente.

BOTAFOGO 4×1 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 23ª Rodada

Data-Hora: 18/8/2024, às 18h30

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Tchê Tchê, 20’/2°T), Bastos, Alexsander Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan, 34’/2ºT); Luiz Henrique (Carlos Alberto, 34’/2ºT), Savarino, Thiago Almada (Matheus Martins, 28’/2°T) e Igor Jesus (Tiquinho Soares, 20’/2°T). Técnico: Artur Jorge.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabricio Bruno (Léo Pereira, 18’/2°T), David Luiz, Ayrton Lucas (Varela, 18’/2°T), Allan (Lorran, 28’/2ºT), Ortiz, Arrascaeta (Victor Hugo, 4’/1°T), Gerson (Evertton Araújo, intervalo), Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite.

Gols: Mateo Ponte, 2’/1°T (1-0); Bruno Henrique, 23’/1°T (1-1); Igor Jesus, 8’/2°T (2-1); Matheus Martins, 38’/2ºT (3-1); Matheus Martins, 48’/2ºT (4-1)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Cartão amarelo: Cuiabano, Alexsander Barboza (BOT), Ayrton Lucas, Carlinhos (FLA)

Cartão vermelho:

