Fluminense terá reforços de peso para duelo com o Grêmio, pela Libertadores

Após o empate, sem gols, com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas da Libertadores. Assim, a equipe carioca terá reforços de peso para o duelo com o Grêmio, que acontece nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã.



Trata-se da dupla Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias, que estava suspensa no duelo com o Timão, no último sábado (17), também no Maracanã. Sem eles, o time teve dificuldade nas construção das jogadas por dentro e não conseguiu ficar com os três pontos.

Os dois, inclusive, dividem o posto de garçons da temporada tricolor, com seis assistências cada. Além disso, o camisa 10 soma quatro gols na temporada, contra Internacional, Atlético-GO, Vasco (Brasileirão) e Cerro Porteño (Libertadores). Mesmo diante das dificuldades do Tricolor, Ganso tem feito uma grande temporada e sido essencial para o time.

O colombiano, por sua vez, é um dos principais nomes do elenco, tanto que participou da Copa América por sua seleção e chama a atenção do mercado internacional. Quando ficou de fora, viu de longe, o time viver seu pior momento na temporada, com seis derrotas consecutivas e a demissão de Fernando Diniz.

Situação de outros atletas

Diante do Corinthians, o auxiliar Sidnei Lobo, que esteve à beira do campo por causa da suspensão de Mano Menezes, contou com os retornos de Nonato e Kevin Serna. Agora, a expectativa é para as possíveis voltas de Marquinhos, Germán Cano e Marcelo, que dependerão da última atividade, nesta segunda-feira (19), antes do duelo decisivo.

Quem também pode reaparecer é Martinelli, que teve um edema ósseo e desfalcou a equipe pelo Brasileirão, mas treinou no domingo (18). Ignácio teve dores no joelho esquerdo, entretanto também pode estar em campo. Por outro lado, Alexsander está bem perto do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

