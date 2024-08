Torcedor que cometeu racismo em Boca Juniors x Cruzeiro é detido

A Polícia da Cidade de Buenos Aires informou que deteve e notificou o responsável pelo ato de racismo no jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro. A partida da última quarta-feira (14) foi válida pelas oitavas de final da Sul-Americana e aconteceu em La Bombonera.

De acordo com o relato das autoridades, o torcedor boquense de 26 anos recebeu notificação em dois códigos distintos. A primeira, previsto no Artigo 3 da Lei Federal 23.592 que se refere a quem “incentivar ou incitar a perseguição ou o ódio contra uma pessoa ou grupos de pessoas em razão de sua raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas.” Em caso de condenação, a pena pode variar de um mês a três anos.

A segunda notificação se trata do Artigo 116 do Código Contravencional da Cidade, ligado a “Afetar o desenvolvimento do espetáculo”. Nesse sentido, além de prisão que pode durar de três a dez dias, existe a previsão de multa com variação de 600 a 2 mil pesos argentinos. Na atual cotação, esses valores estão entre R$ 4 e R$ 11.

Brasileiros também foram notificados

Entretanto, não foi apenas o responsável pelo ato de racismo que recebeu notificação por parte da polícia argentina. Isso porque quatro torcedores do Cruzeiro também receberam notificações no Artigo 116. O motivo foi agirem de maneira provocativa contra os locais ao rasgarem dinheiro em menosprezo a situação econômica do país.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Como o Boca Juniors venceu por 1 a 0, na ida, o Xeneize joga pelo empate para avançar enquanto somente vitórias por dois ou mais gols interessam a representação de Belo Horizonte. Caso o Cabuloso vença por um tento de diferença, a disputa da vaga será nos pênaltis.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.