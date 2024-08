Marta anuncia noivado com companheira de equipe

Marta vive um momento especial na carreira e na vida pessoal. Isso porque conquistou sua terceira medalha de prata olímpica, em sua despedida do torneio. Bem como anunciou o noivado com Carrie Lawrence, companheira também no Orlando Pride. A rainha publicou em suas redes sociais fotos do pedido, que contou com uma cerimônia na Flórida, nos Estados Unidos, e teve a presença de amigos do casal.

Aliás, a jogadora brasileira compartilhou nos stories do seu Instagram registros dos seus amigos durante o evento de celebração do noivado. Mesmo que Marta e Carrie não tenham revelado os detalhes do casamento, a impressão é que elas queiram oficializar a união logo. Afinal, o casal posou para fotos em que destacam suas mãos com as alianças.

Vale destacar que as namoradas apostaram em conjuntos neutros na comemoração. Exatamente para já entrar nos preparativos para o casório. A brasileira utilizou um look branco off-white, de alfaiataria, enquanto sua companheira optou por um vestido cinza. Em uma das postagens de seus convidados, há o destaque para a frase “muito amor” em que classifica o sentimento do momento.

“Muito feliz por vocês”, declarou uma amiga do casal.

“Parabéns, minhas lindas”, indicou outra.

Marta e Carrie rapidamente assumem namoro

Importante destacar que Marta e Carrie assumiram o relacionamento na metade de 2022. Exatamente no decorrer da passagem de ambas pelo Orlando Pride, onde atuam até hoje. A partir disso, elas ressaltaram que tratava-se de um namoro. Tanto que foram morar juntas e assinaram os documentos da casa em conjunto. Elas residem em uma mansão que é avaliada próximo a 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual). O imóvel conta com 360 metros quadrados, com cinco quartos, o mesmo número de banheiros. Bem como uma área de lazer repleta de luxo.

Rainha repensa sua aposentadoria

Marta deu uma declaração há pouco tempo, em entrevista coletiva, que dá indícios abertamente de que está repensando a sua aposentadoria da Seleção Brasileira. Isso porque anteriormente afirmou que a Olimpíada de Paris seria sua despedida com a camisa da Amarelinha. A craque reavalia sua decisão, pois a Copa do Mundo Feminina em 2027 vai ocorrer exatamente no Brasil. Mesmo que antes tenha deixado claro que a prioridade era se aposentar, ela admitiu que está em uma fase de reconsiderar disputar o Mundial Feminino no país natal como seu último torneio pela Seleção Brasileira.

