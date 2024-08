Corinthians tem mais R$ 9,7 milhões bloqueados por dívida com agente

O Corinthians sofreu mais uma perda na justiça e teve R$ 9,7 milhões bloqueados pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida com o agente André Cury. A decisão parte de um dos cinco processos que o empresário dos jogadores move contra o clube, nos quais cobra mais de R$ 30 milhões. O Timão pode recorrer.

Esta dívida é de um empréstimo feito em 2020, quando o Corinthians tinha Andrés Sanchéz como presidente. Na ocasião, o clube comprometeu-se a pagar R$ 3,2 milhões em 18 parcelas. Contudo, só a primeira prestação foi paga. Após uma roda de negociações por conta do atraso, ficou acertado que o novo valor com multas e taxas aumentasse para R$ 5,9 milhões.

O Timão, porém, mais uma vez não cumpriu o combinado. Assim, em março deste ano, o agente entrou novamente na Justiça no valor de R$ 7,5 milhões. Com a correção de novas multas, o valor subiu para R$ 9,7 milhões, ou seja, o triplo do que precisava ser pago inicialmente.

André Cury move outros processos contra o Corinthians

Aliás, a decisão acontece dias após o empresário também conseguir bloquear R$ 14 milhões nos ativos financeiros do Timão. Nesse valor, inclusive, estão R$ 12,4 milhões em uma conta da Caixa Econômica Federal, valor que seria para pagamento de financiamento da Neo Química Arena.

No entendimento da Justiça, o Corinthians deveria arcar com o acordo que fez com Cury, em 2023, quando Duílio Monteiro Alves confessou as dívidas. Aliás, isso aconteceu dias antes de encerrar sua gestão à frente do Timão, em dezembro do ano passado.

