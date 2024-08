Jogadores do Atlético cobram diretoria sobre estado do gramado

O Atlético voltou a decepcionar com um empate em 1 a 1 contra o Cuiabá no último sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o resultado não foi o único foco de preocupação. Afinal, o estado do gramado da Arena MRV gerou uma reunião entre o elenco e a diretoria.

Fontes do Jogada10 revelaram que os jogadores realizaram uma conversa firme com o diretor de futebol, Victor Bagy, em busca de soluções. Após a partida, o gerente de futebol, Pedro Moreira, inspecionou o campo para avaliar as condições do gramado.

Os atletas exigiram uma solução imediata. Além da queda no desempenho no gramado da Arena MRV, eles alertaram para o risco de lesões graves devido ao estado precário do campo.

Após o jogo contra o Cuiabá, Paulinho fez críticas contundentes ao gramado.

“Infelizmente, temos que lidar com essa situação. Precisamos rever a condição do gramado para melhorar nosso desempenho. Talvez seja necessário considerar a troca de estádio. O Independência e o Mineirão poderiam nos ajudar mais do que a Arena está ajudando atualmente”, afirmou o camisa 10.

O Atlético está avaliando possíveis soluções, mas ainda não tomou uma decisão.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.