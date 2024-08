Flaco López completa 100 jogos pelo Palmeiras: ‘Realizando um sonho’

O atacante Flaco López chegou aos 100 jogos com a camisa do Palmeiras. E não poderia ser de forma mais especial. Afinal, ele marcou dois gols na vitória contra o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao site oficial do Palmeiras, o argentino celebrou a marca e o triunfo importante no clássico.

“Feliz demais. Jamais eu imaginaria fazer 100 jogos com essa camisa. Estou realizando um sonho, uma marca tão grande nesse time gigante. Muito feliz por isso, espero que venha muito mais. Foi muito importante para todo mundo. Precisávamos dessa vitória. Muito feliz pelo jeito que foi também. Mais uma noite mágica no Allianz Parque. Ficamos muito felizes e nos dá muita gasolina para continuarmos nossa caminhada”, disse Flaco López.

Aliás, o segundo gol do centroavante saiu aos 56 minutos do segundo tempo. Para Flaco, não desistir da partida já está no DNA do Palmeiras e comentou da adrenalina de balançar as redes na reta final do embate.

“Está no DNA do Palmeiras. Ontem foi mais uma demonstração disso. A gente sempre luta até o fim. Mas acho que isso já está dentro de nós, nunca desistir e sempre ter a esperança. Muito feliz de fazer parte desse time, sentir o que sentimos dentro de campo quando vencemos um jogo. É uma loucura, nunca senti nada igual. Fico feliz de formar parte dessa instituição maravilhosa”, completou o argentino.

Assim, com Flaco López, o Palmeiras encara o Botafogo, quarta-feira (21), no Allianz Parque, pela Libertadores. Aliás, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou de um para levar a disputa para os pênaltis.

