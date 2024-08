Grêmio deve ter dupla de zaga invicta para duelo com o Flu pela Libertadores

O Grêmio deve ter mais um motivo para acreditar na classificação para as quartas de final da Libertadores. Isso porque a dupla de zaga para o embate de volta com o Fluminense provavelmente será formada por Kannemann e Jemerson. O Imortal ainda não perdeu na competição quando o argentino esteve em campo, enquanto o segundo ainda está invicto pela equipe.

Kannemann recuperou-se de dores na perna e a tendência é a de que seja o substituto de Rodrigo Ely. Afinal, o camisa 5 vai cumprir suspensão depois de receber cartão vermelho por agressão a Ganso na reta final da vitória de virada por 2 a 1, na partida de ida. Pela Libertadores, o defensor argentinou disputou quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. Nas duas derrotas do Tricolor Gaúcho na competição, ele não esteve em campo.

Coincidentemente, Jemerson ainda não perdeu quando atuou pelo Imortal. Em cinco partidas, são dois triunfos e três empates. A sua estreia pela equipe na Libertadores foi exatamente no primeiro confronto com o Fluminense, na última terça-feira (13). Em contrapartida, no compromisso anterior, a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Bahia, no Alfredo Jaconi, Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe alternativa. Exatamente para priorizar o torneio continental.

Cenários para o Grêmio se classificar na Libertadores

Importante destacar que o embate entre o Tricolor Gaúcho e o Carioca ocorre, nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Para garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores, o Grêmio precisa de uma vitória ou empate. Em caso de uma derrota por um gol de diferença, a decisão vai para a disputa de pênaltis. Aliás, se houver um revés por uma vantagem superior, o time gaúcho estará automaticamente eliminado.

Após o compromisso pela Libertadores, o Imortal voltará o seu foco ao Campeonato Brasileiro. Afinal, ainda tem o objetivo de se afastar do risco de rebaixamento. A derrota para o Bahia quebrou uma sequência invicta de oito jogos considerando a Série A e a Copa do Brasil. Vale relembrar que a queda na segunda competição para o Corinthians ocorreu na disputa de pênaltis após dois empates.

O bom momento permitiu que a equipe deixasse o Z4 e subisse para a 15ª colocação, com 24 pontos. Depois da partida decisiva com o Tricolor Carioca, já terá pela frente um confronto direto com o Criciúma, na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo (25). No mês seguinte, em setembro vai encarar times que também disputam torneio continentais. No caso, Atlético Mineiro, Bragantino, Flamengo e Botafogo. Os dois últimos se encontram no G4 do Campeonato Brasileiro.

