Fluminense busca repetir 2013 por remontada nas oitavas da Libertadores

O Fluminense terá uma missão árdua mas não impossível nesta terça-feira (20), quando recebe o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Afinal, após perder na ida por 2 a 1, no Couto Pereira, precisa da vitória para seguir vivo na briga pelo bicampeonato.

E, caso atinja o objetivo, alcançando as quartas de final, repetirá, então, um feito de 2013. Na ocasião, o Tricolor perdeu na ida para o Emelec (EQU) – também por 2 a 1 – e conseguiu a “remontada”, quando o time dá a volta por cima após derrota na primeira partida. Além da atual edição, esta fora a única vez que o Fluminense perdera a ida de oitavas de final.

O jogo em questão foi em São Januário, no dia 8 de maio daquele ano. Fred (28′) e Carlinhos (85′) fizeram os gols da vitória por 2 a 0, que garantiu o Flu nas quartas de final daquela edição da Libertadores. Após perder por 2 a 1 no Equador, o Tricolor tinha a obrigação do triunfo. Com o 2 a 0, a equipe conseguiu evitar a disputa de pênaltis, avançando, assim, diretamente às quartas.

Das nove edições que atuou (excluindo a atual), a equipe das Laranjeiras chegou seis vezes às oitavas de final. Destas, conquistou a vaga em cinco oportunidades, sendo eliminado apenas em 2011, para o Libertad (PAR) após abrir 3 a 1 no jogo de ida.

Ou seja: são, então, quatro vezes seguidas que o Fluminense passa pela fase oitavas de final.

Relembre as vezes que o Fluminense chegou às oitavas da Libertadores

2008: avançou às quartas (eliminou o Atlético Nacional-COL)

(eliminou o Atlético Nacional-COL) 2011: eliminado nas oitavas (perdeu para o Libertad-PAR)

2012: avançou às quartas (eliminou o Inter)

(eliminou o Inter) 2013: avançou às quartas (eliminou o Emelec-EQU)

(eliminou o Emelec-EQU) 2021: avançou às quartas (eliminou o Cerro Porteño-PAR)

(eliminou o Cerro Porteño-PAR) 2023: avançou às quartas (eliminou o Argentinos Jrs-ARG)

(eliminou o Argentinos Jrs-ARG) 2024: EM ANDAMENTO (VS Grêmio)

